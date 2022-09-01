В Калуге 362 свадьбы сыграли за август

За август 2022 года в Калуге зарегистрировано 362 брака. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказали в городском загсе.

Большая часть женихов и невест – в возрасте от 25 до 34 лет.

Для 30% и мужчин, и женщин брак был не первым.

С начала года в Калуге сыграли свадьбу 1829 раз.

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