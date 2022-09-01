Калужский губернатор поздравил студентов «Бауманки» с началом учебного года

Утром в четверг, 1 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал в калужском филиале МГТУ имени Баумана. Подробности он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

- Заехал поздравить студентов нашей «Бауманки» с началом нового учебного года, - написал глава региона. - И прежде всего, конечно, первокурсников. Их в калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана в этом году более 600.

В новом учебному году в вузе открывается три новых направления подготовки. Самые популярные среди абитуриентов сейчас IT-специальности.

- «Бауманка» - старейшая инженерная школа страны. Один из ведущих технических вузов, - отметил Шапша. - В калужском филиале учатся жители нашей области и еще 35 регионов страны. Представители 12 зарубежных стран. Завершается строительство нового кампуса нашей «Бауманки», он будет одним из самых современных в стране. Друзья! Студенчество – время возможностей, а ещё это самая интересная и самая весёлая пора. Успехов, побед, новых знаний и открытий!

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