В Калужской области 346 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 346 новых случаев коронавируса, сообщили в четверг, 1 сентября, в федеральном оперативном штабе. Это самый высокий показатель с начала марта.

В больницу с ковидом попали еще 36 человек. Выздоровели 140 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

Напомним, власти Калужской области заговорили о новых ограничениях.

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