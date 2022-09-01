В Калуге установлен рекорд по количеству первоклассников в XXI веке

В четверг, 1 сентября, в Калуге впервые пошли в школу 5100 детей. Такого количества первоклассников в XXI веке в областном центре еще не было, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Одиннадцатиклассников заметно меньше – 1650.

А всего в Калуге 43100 школьников в 2022/23 учебном году.

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