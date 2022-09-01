В Калуге имена Александр и Варвара стали самыми популярными для детей в августе
За август в Калуге родились 347 детей. Среди них 180 девочек и 167 мальчиков, сообщили в четверг, 1 сентября, в городском загсе.
Первый по счету ребенок появился в 142 семьях, второй - в 120, третий - в 60.
Самыми популярными именами в августе в Калуге для мальчиков стали Александр, Михаил и Даниил.
Девочек чаще всего называли именами Варвара, Мария и Ксения.
Большинству мам и пап в августе было от 30 до 34 лет.
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