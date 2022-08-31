Шапша вел личный прием в Людиново до позднего вечера

В среду, 31 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша вел личный прием в Людиново. Это мероприятие завершилось только после 21:00, сообщил глава региона на своих страницах в соцсетях.

На встречу пришло более 60 человек.

- Важно, что люди проявляют активность не только в тех вопросах, которые касаются лично их. Но и переживают за город, - отметил Шапша. - По поводу реконструкции площади Победы. И тут есть, кстати, местные мастера, которые готовы внести свой вклад. Есть хорошая идея организации выставки военной техники под открытым небом около музея «Комсомольской славы». Будем помогать решать земельный вопрос, чтобы реализовать ее.

Также людиновцы просят вернуть шествие, посвященное освобождению района от немецко-фашистских захватчиков.

- Конечно, нужно организовать мероприятие, - согласился губернатор. - И глава администрации района Дмитрий Удалов такое решение принял, оно состоится 10 сентября.

Много вопросов было по ремонту домов, канализационным сетям, тарифам за услуги ЖКХ.

- Поговорил, с каждым, кто пришел. Более 60 человек, - рассказал Шапша. - В том числе несколько жителей, которые не успели записаться, но все равно пришли. Это уже четвертый большой прием граждан, который провожу в муниципалитетах. Практика хорошая. Будем продолжать.

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