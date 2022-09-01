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1 сентября в Калуге открылась профессионально-художественная школа

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 01.09.2022 07:50 0 377
1 сентября в Калуге открылась профессионально-художественная школа

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 сентября.

1857 (ст. стиль) – в Чернском уезде Тульской губернии родилась скрипачка и теософка, преподаватель реального училища Шахмагонова Александра Васильевна Унковская, урожденная Захарьина. Училась в Петербургской консерватории. Муж – оперный певец Н.В.Унковский. Общалась с Великим князем Константином Николаевичем (виолончелистом). Играла Льву Толстому. (Из публикаций Ю. Сухоцкого)

1924 – вместо закрывшихся театрального и музыкального техникума открыта Профессионально-художественная школа (ПХШ). Документы свидетельствуют, что  «Ранее музыкальный техникум был преобразован в народную консерваторию, а театральный возник из студии. Консерватория и студия были организованы в 1918 г. В августе 1924 г. техникумы подлежали закрытию. Союз Рабис принимал ряд мер по сохранению техникумов, обращаясь к государству и профессиональным организациям, но, к сожалению, всюду встречал отказ ввиду отсутствия материальных средств. Тогда в Правлении Союза Рабис  был поставлен вопрос о сохранении двух техникумов, реорганизуя их в профшколу при Союзе Рабис. Такое мероприятие встретило поддержку со стороны Губпрофобра. Техникумы были реорганизованы в профессиональную школу и с 1 сентября 1924 г. начали свою работу». Первоначально школа нашла приют во Дворце труда (позднее стал Дворцом пионеров), а затем переехала на ул. К.Либкнехта, 7 (ныне Московская, 13).

1944 – основано Калужское музыкальное училище. Там начали работу два отделения: фортепианное и духовое. С 1944 по 1959 г. училище располагалось в здании дворца пионеров (бывшем Дворянском Собрании).

1951 – Газета «Знамя» писала: «Сегодня в школах начался новый учебный год. С осознанием своей высокой ответственности, своего патриотического долга советская школа будет добиваться новых успехов в обучении и воспитании наших детей – будущих строителей коммунистического общества…

Дело чести каждой школы и каждого учителя – быть на уровне высоких требований, которые предъявляет государство. Дело обучения и воспитания – большое искусство. Оно требует постоянного повышения уровня педагогического мастерства учителей… Родина ждет от учащихся отличной учебы. За новые успехи нашей советской школы!».

1957 – в поселке Воротынск Бабынинского района открылась средняя общеобразовательная школа № 1. С 1983 года ее директором была Елена Федоровна Бойкова, Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин Бабынинского района.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 01.09.2022 07:50 0 377
Тэги: история калуги
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