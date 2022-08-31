Власти Калужской области призвали отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Калужской области из-за роста заболеваемости коронавирусом вводят некоторые меры по защите от этого заболевания. В среду, 31 августа, об этом заявили в правительстве региона по итогам заседания оперативного штаба.

За последние сутки выявлено 346 случаев - это максимальное количество за время шестой волны COVID-19. При этом чаще болеют дети, чем взрослые.

Среднесуточный охват тестированием составляет 259,1 на 100 тысяч населения. В регионе развернуто 300 инфекционных коек. На стационарном лечении находится 241 пациент, в том числе 17 (7%) в реанимации.

Учитывая эпидобстановку, заместитель губернатора Константин Горобцов поручил региональному минздраву нарастить среднесуточный охват тестированием до 300 на 100 тысяч населения, а также возобновить в необходимом объеме работу телемедицинской службы.

- Кнопка «122» должна использоваться нашими гражданами регулярно. Диспетчеры должны быстро и правильно отвечать на все вопросы, поставленные населением, - заявил Горобцов.

На входах в учреждения вновь будут проверять температуру. В общественном транспорте должна проводится санитарная обработка.

- Учитывая, что 1 сентября начинается новый учебный год, возможен рост заболеваемости. Но мы можем его несколько уменьшить, если будем соблюдать ряд требований. Первое из них – следить за здоровьем своих детей, близких, наблюдать за заболеваемостью в учебных и трудовых коллективах, отправлять на удаленный режим работы людей с признаками ОРВИ, - подчеркнул Горобцов.

Он также призвал всех отказаться от проведения различных мероприятий в закрытых помещениях и по возможности организовывать их на свежем воздухе.

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