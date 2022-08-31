В Людиново построят школу и больницу

В среду, 31 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша проводит личный прием жителей в Людиново. На эту встречу записалось более 50 человек.

- Многие люди сегодня на приеме в Людиново наряду со своими личными вопросами спрашивали про школу и больницу, - рассказал глава региона на своих страницах в социальных сетях. - По школе: ведем переговоры о начале строительства. По больнице: принципиальное решение о строительстве принято. Планируем в ближайшее время найти вариант решения проблемы.

Также на приеме обсуждался вопрос запуска очистных сооружений в Кирове.

- Выделили значительные средства на их строительство, - отметил губернатор. - Идет пуско-наладка и синхронизация их с работой локальных очистных сооружений компании «Зеленая линия». После чего запустим городские очистные полностью. Планируем, что это будет сделано до конца года.

Кроме того, Шапша прокомментировал ситуацию с Нижним озером в Людиново:

- В следующем году планируем провести его экологическое обследование. Чтобы понять, какие шаги нужно предпринять для его восстановления.

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