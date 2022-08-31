В Людиново на личный прием к губернатору записались 50 человек

В среду, 31 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша с рабочей поездкой находится в Людиновском районе. Сначала он побывал на территории особой экономической зоны «Калуга» и проверил ход благоустройства в центре Людиново, а затем начал личный прием местных жителей. Но встречу записалось более 50 человек, рассказал глава региона на своих страницах в социальных сетях.

- Выслушаю каждого, кто пришел, - пообещал Шапша. - Будем детально разбираться, как помочь людям в решении проблем, которые их волнуют.

В частности, калужский губернатор рассказал о проблемах Людиновского Центра гуманитарной помощи. Его руководитель рассказала, что к зданию нет нормального подъезда. Рядом еще находится Общество слепых и Центр реабилитации детей-инвалидов.

- Благое дело люди делают. Помогают нуждающимся. В том числе жителям Донбасса. Надо поддержать. Поставил задачу муниципалитету в этом году дорогу сделать, - отреагировал Шапша.

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