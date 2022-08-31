Шапша поручил людиновским властям выстраивать диалог с жителями

В среду, 31 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках рабочей поездки в Людиново пообщался с жителями районного центра.

На площади Победы ведется ремонт парапета площади, в ходе которого возникла необходимость изготовления новой памятной надписи взамен утерянной. Глава региона рекомендовал привлечь к этой работе местных мастеров.

Владислав Шапша посетил и городской парк, где осмотрел фонтан, капитально отремонтированный в прошлом году.

В парке глава региона пообщался с подростками. Он поинтересовался у них, замечают ли они позитивные перемены в облике своего города. Молодых людей особенно порадовало наличие новых велодорожек.

Владислав Шапша осмотрел детскую площадку на улице Московской, реконструкция которой недавно завершилась. Она находится на болотистой территории, что обусловило выбор песчаного покрытия. Такое решение местным жителям показалось неудачным. В ходе разговора выяснилось, что грунтовые воды подтапливают и соседние дома. Губернатор поручил Дмитрию Удалову решить вопрос с осушением данной площадки и создать для детей и их родителей приемлемые условия для отдыха.

Подводя итог рабочей поездки, Владислав Шапша обратил особое внимание руководства района на необходимость выстраивания эффективного диалога с населением. Только так, по мнению губернатора, можно добиться успеха в реализации любых проектов.

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