В Калуге проходит акция «Собери ребенка в школу»

В рамках акции Единой России «Собери ребенка в школу» по всей стране неравнодушные люди помогают детям из многодетных и малообеспеченных семей, школьникам освобождённых территорий и проживающих в пунктах временного размещения.

- Калужское отделение партии также участвует в акции, это доброе дело активно поддержали депутаты Гордумы Калуги, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – В подарочных наборах собраны самые необходимые канцтовары: тетради, блокноты, альбомы для рисования, ручки, карандаши, фломастеры, краски, линейки, обложки и другое. Думаю, это хорошее подспорье родителям школьников.

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