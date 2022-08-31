В Людиново водохранилище проверят специалисты МГУ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 31 августа, побывал на берегу Людиновского водохранилища, на состояние которого жалуются местные жители.

Экологическую реабилитацию крупнейшего водоема Калужской области ведут с 2020 года. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов.

- Анализы показывают, что результаты работы есть, - подчеркнул Шапша. - Алголизация и зарыбливание должны продолжаться. И это будет сделано в этом году.

Отвечая на опасения населения о низком качестве воды в озере, Владислав Шапша поручил главе муниципалитета в дополнение ко всем принимаемым мерам по экологической реабилитации водохранилища воспользоваться и предложением специалистов МГУ им. М.В. Ломоносова о проведении независимого анализа его состояния, в том числе, исследовать места впадения стоков бытовой канализации.

- Давайте такой заказ сделаем, - отметил губернатор.

Также глава региона поручил чиновникам регулярно знакомить жителей с выводами экспертов, организовав трансляции их выступлений в социальных сетях.

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