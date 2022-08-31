В Калужской области собираются производить бумагу для экспорта

В среду, 31 августа, в рамках рабочей поездки в Людиновский район губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал на заводе «Кроношпан». Там главу региона познакомили с работой одного из предприятий холдинга, где производится бумага.

Как заявляют в правительстве, после ввода в эксплуатацию нового производственного оборудования здесь смогут стопроцентно заместить импортируемую сегодня из Европы продукцию.

- Мы даже будем экспортерами бумаги, - пояснил главе региона руководитель предприятия. Он также рассказал, что в настоящее время у холдинга работают шесть производств в пяти регионах, самое крупное по развитию – в Калужской области.

Обсуждалась и работа местных очистных сооружений. Хозяйственно-бытовые стоки предприятия построены ОЭЗ ППТ «Калуга» и имеют мощность 200 м куб/сутки. Они представляют собой трубопровод, присоединенный к закрытой системе водоотведения ГП «Калугаоблводоканал», что исключает возможность их попадания на рельеф и в водные объекты. Стоки проходят многоступенчатую систему очистки перед сбросом в реку Сукремля.

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