В Калужской области пропала 83-летняя женщина
В деревне Басово Перемышльского района пропала 83-летняя Зинаида Комиссарова. Об этом сообщили в среду в поисково-спасательном отряде «ЛизАлерт Калуга».
Последний раз женщину видели 29 августа.
По информации волонтеров, у нее возможна потеря памяти.
Опубликованы фото и приметы пропавшей пенсионерки:
- Рост: 163 см.
- Телосложение: плотное.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: седые.
- Была одета: серая кофта, леопардовая майка, леопардовые бриджи, коричневые ботинки.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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