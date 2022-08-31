В Калужской области пропала 83-летняя женщина

В деревне Басово Перемышльского района пропала 83-летняя Зинаида Комиссарова. Об этом сообщили в среду в поисково-спасательном отряде «ЛизАлерт Калуга».

Последний раз женщину видели 29 августа.

По информации волонтеров, у нее возможна потеря памяти.

Опубликованы фото и приметы пропавшей пенсионерки:

Рост: 163 см.

Телосложение: плотное.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые.

Была одета: серая кофта, леопардовая майка, леопардовые бриджи, коричневые ботинки.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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