В Калужской области жители пожаловались на выбросы с предприятия

В среду, 31 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша находится с рабочей поездкой в Людиновском районе.

- Жители здесь очень активные, - рассказал глава региона на своих страницах. - Поэтому программу построил на тех резонансных публикациях, которые видел в соцсетях. Заехали на людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга». От местных жителей были сигналы о том, что из трубы с ОЭЗ время от времени идут загрязненные сбросы. Хотя специально для резидентов площадки построили современные сети водоотведения. Постоянно независимыми лабораториями берутся экологические пробы. Они нормальные. Договорились так: если вдруг еще такие ситуации будут, местные власти, общественники, экологи немедленно едут туда. Берут пробы, и тогда будет понятно, что происходит.

Людиновская площадка ОЭЗ «Калуга» включает 12 резидентов. Она находится в 11 километрах от Людиново, занимает 625 гектаров. С инвестора, получившего статус резидента особой экономической зоны «Калуга», плата за пользование объектами инженерной инфраструктуры ОЭЗ взимается на льготных условиях.

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