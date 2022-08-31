Ростуризм поможет развивать туристическую отрасль Калужской области

Во вторник, 30 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с вице-президентом Российского союза туриндустрии Ольгой Санаевой. Об этом он рассказал на своих страницах в соцсетях.

- Человек, который знает о туризме все, - отметил глава региона. - Важно было услышать мнение, экспертную оценку, поделиться идеями.

Как отметил губернатор Калужской области, у нашего региона большой туристический потенциал.

- Природа, памятники, события. Достаточно развитая инфраструктура. Есть, на что посмотреть, есть, где отдохнуть, - говорится в сообщении Шапши. - Договорились о том, что РСТ будет помогать нам в развитии туризма в Калужской области и его продвижении.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Калужская область получит почти 70 миллионов рублей на развитие туристических проектов в 2023 году. Мы вошли в число регионов, которые прошли отбор на предоставление грантов Ростуризма.

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