Калужский Минздрав прокомментировал фото с картонной шиной

Во вторник, 30 августа, в социальных сетях житель города Кондрово выложил фото «картонного гипса». По его словам, врачи наложили лангетку из картона вместо привычного гипса. В среду ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- На фото была одноразовая шина для временной фиксации перелома, - пояснили в министерстве. - Эта шина накладывается работниками скорой помощи для транспортировки пациента в больницу, где ему сделают необходимые обследования и наложат постоянную шину (гипс). Одноразовые шины используются для удобства больных: гарантия индивидуального, не многоразового применения, а также отсутствие необходимости ее снимать, до момента наложения постоянной шины. Все шины имеют сертификаты качества и закупаются централизованно.

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