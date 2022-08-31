В Калуге привезли 80-летнюю технику для съемок военного сериала

В среду, 31 августа, в Калуге из-за съемок сериала «Операция «Неман» перекрыто движение на улицах Театральной, Дарвина, Чебышева и переулку Гостинорядскому. С 12:00 до 20:00 закроют также улицу Никитина на участке между улицей Луначарского и переулком Тульским.

В центр города уже свезли автомобили времен Второй мировой войны. Съемочная группа готовится к работе.

Сериал снимает московский режиссер Сергей Виноградов. Среди его предыдущих работ – «Дневник его жены», «По законам военного времени», «Графиня де Монсоро», «На ножах».

В главных ролях Александр Яценко («Аритмия», «Капитан Волконогов бежал»), Алексей Кравченко («Господа Головлевы», «Иди и смотри»), Алексей Макаров («Ворошиловский стрелок», «В августе 44-го»), Сергей Маковецкий («Брат 2», «12»).

Фильм расскажет о борьбе оперативно-розыскной группы контрразведчиков с группой немецких диверсантов.

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