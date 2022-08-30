Урожай овощей в Калужской области вырастет в два раза

В нынешнем году в Калужской области планируется в два раза увеличить урожай овощей по сравнению с показателями прошлого года. Во вторник, 29 августа, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Уборочная кампания в регионе переходит в завершающую стадию, - прокомментировал он. - Более 60% работ по уборке зерновых и рапса, заготовке кормов выполнено. В этом году у нас есть все возможности для того, чтобы существенно увеличить урожаи по сравнению с прошлогодними: по зерну – на треть, по рапсу – на 60%, по картофелю – на 40%, по овощам – в два раза.

До середины сентября аграрии планируют полностью завершить уборочные работы по основным сельхозкультурам.

- Погода переходит на осенний сценарий, - отметил глава региона. - Каждый погожий день надо использовать по максимуму. Чтобы все наши планы по сбору урожая выполнить.

Напомним, накануне министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов рассказывал, что к настоящему времени собрано 800 тонн овощей.

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