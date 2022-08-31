Не только канцтовары и форма – к 1 сентября родители спешат подключить проводной интернет

По данным аналитиков Tele2, теперь в списке самого необходимого для ребенка прочно закрепились смартфоны, умные часы и – цифровые технологии. Дело в том, что уже сегодня школы рекомендуют оснастить рабочее место каждого ученика домашним интернетом: именно он обеспечивает оптимальное качество подключения и позволит в случае необходимости спокойно перейти на «дистанционку».

Оператор сообщил, что с середины августа в компании наблюдается резкий рост спроса на проводной интернет оператора. Любопытно, что наш регион, наряду с другими субъектами РФ, которые граничат с Московской областью, вошел в топ рекордсменов по числу подключений.

Опросы оператора показали, что в числе причин, по которой жители нашей области выбирают проводной интернет, стала не только доступная цена, но и удобство. Проверить техническую возможность и оформить заявку на подключение можно в несколько касаний через приложение «Мой Tele2». А стоимость домашнего интернета в зависимости от скорости варьируется от 100 до 300 рублей в месяц.

К слову, если клиенту понадобится роутер, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку – на один или два года. Подробнее об условиях на сайте tele2.ru.

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