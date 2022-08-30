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Исследование – жители 25-35 лет учатся через интернет вдвое чаще остальных

Опубликовано: 30.08.2022 14:31 0 263
Исследование – жители 25-35 лет учатся через интернет вдвое чаще остальных

Оператор Tele2 с помощью big data проанализировал, где предпочитают учиться пользователи Сети и кто из них проявляет максимальную тягу к знаниям.

Оказалось, что по количеству сессий – то есть числу открываемых уроков в интернете, лидируют жители младше 18 лет. Второе место у группы 18-25 лет и третье у аудитории 25-35 лет. Если оценивать состав аудитории, то в среднем 55% учеников – это мужчины.

Однако самой многочисленной стала возрастная группа от 25 до 35 лет. На нее приходится 43% пользователей. Группы населения в возрасте 18-25 и 35-45 лет занимают почти равные доли: по 22% и 23% соответственно. Однако и в старшем возрасте (45-55 лет) часто выбирают обучение онлайн – доля таких студентов составляет 7%. На самую юную аудиторию до 18 лет приходится всего 4% пользователей.

Относительно начала года динамика числа пользователей всех платформ имеет нисходящий тренд, что, вероятно, связано с сезоном отпусков и летними каникулами. Также в компании вычислили количество сессий в день и их медианное значение. Наиболее активно в течение дня на сайт заходят студенты Stepik: здесь медианное количество посещений в сутки составляет 20,3. На активности студентов этой же платформы наиболее выразительно отразилась сезонность: если в январе медианное количество сессий было 25 раз за 24 часа, то к лету этот показатель снизился до 17.

В исследование вошли пять крупных образовательных площадок. Аудитория пользователей распределяется между ними следующим образом: Geekbrains – 27%, Skillbox – 26%, «Нетология» – 20%, Stepik – 13%, «Яндекс.Практикум» – 12%.

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Опубликовано: 30.08.2022 14:31 0 263
Тэги: новости компаний
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