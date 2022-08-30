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В Калуге врачи спасли 48-летнего пациента с тяжелым заболеванием сердца

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 30.08.2022 12:14 0 264
В Калуге врачи спасли 48-летнего пациента с тяжелым заболеванием сердца

В региональном сосудистом центре Калужской областной больницы одними из первых в ЦФО внедрили современную методику хирургического лечения тахиаритмий. До этого внутрисердечная радиочастотная абляция применялась лишь в крупных федеральных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга и нескольких региональных центрах. Между тем она высокоэффективная и малотравматичная, сообщил во вторник, 30 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Оборудование и компетенции специалистов Калужского регионального сосудистого центра позволили внедрить эту передовую методику, - отметил глава региона. - Первая операция проведена 48-летнему пациенту, который длительное время страдал серьезным нарушением сердечного ритма. Сейчас он готовится к выписке.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в нынешнем году проводится закупка оборудования для открытия и оснащения специализированного кардиохирургического отделения Калужской областной клинической больницы, первичного сосудистого отделения Центральной межрайонной больницы № 5, центра амбулаторной онкологической помощи Центральной межрайонной больницы № 1. В городскую больницу № 2 поставлен и введён в эксплуатацию аппарат искусственной вентиляции легких.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 30.08.2022 12:14 0 264
Тэги: область
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