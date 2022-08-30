«Калужская осень-2022» представит гостям свежайшую фермерскую продукцию от 80 аграриев региона

Калуга. 30 августа. Ежегодная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень-2022» пройдёт с 16 по 18 сентября на площадке спорткомплекса «Анненки» (Калуга, ул. Анненки д. 5). В ней примут участие более 80 аграриев области и 70 приглашённых сельхозпроизводителей из других регионов.

Гостей ждут свежайшие овощи, фрукты, рыба, мясная и молочная продукция. Калужане смогут попробовать хрустящий, горячий хлеб и полакомиться кондитерскими новинками. Посетители встретят зарекомендовавших себя производителей мёда и продуктов пчеловодства, познакомятся с новыми хозяйствами. На выставке-ярмарке будут представлены все продовольственные группы товаров, которые производятся в нашем регионе. Организатором праздника выступает Агентство развития бизнеса (калужский центр «Мой бизнес») при поддержке министерства сельского хозяйства Калужской области.

Все дни работы «Калужской осени-2022», помимо продуктов питания, садоводы и огородники могут приобрести саженцы и товары для дачи и сада. Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств – комбикорм для животных. На площадке будут представлены и ремесленные изделия. Посетители смогут примерить и купить валенки, пуховые платки, жилетки, изделия из льна.

В пятницу 16 сентября, в 12.00 состоится торжественное открытие ярмарки. Гостей и участников поприветствуют представители региональной власти и организаторы мероприятия. В этот день пройдёт выставка достижений и конкурс на лучшую экспозицию среди районов Калужской области. 26 муниципальных образований представят на суд жюри годовые показатели по сельскому хозяйству и продукцию, которой они гордятся. Культуры растениеводства – от картошки до папайи, выращенные на калужской земле! Итоги соревнований будут подведены в субботу 17 сентября, в 15.00. Выставка достижений будет работать 16 и 17 сентября.

Все дни проведения ярмарки с 8.00 до 18.00 будут работать торговые точки и развлекательные площадки. У гостей праздника будет время изучить ассортимент всех участников фестиваля. На сцене создавать настроение посетителям будут народные коллективы.

Группа компаний «Галантус» и «Калужский цветочный холдинг» (бренд «Флорентика») в рамках выставки-ярмарки 16 и 17 сентября организуют яркие события. На 300 квадратных метрах будет разбит красивый сад с цветочными композициями. Гости смогут оценить умения калужских флористов, полюбоваться цветочным ассортиментом, с любовью выращенным в нашей области. Ценители красивых фотографий смогут удивить подписчиков в своих социальных сетях снимками в роскошной тематической фотозоне. Для детей предусмотрены цветочные мастер-классы.

Вторая часть мероприятий будет посвящена деловому общению и обмену опытом. Для предпринимателей цветочной отрасли выступят спикеры дружественных стран. Они расскажут об особенностях бизнеса, дадут ценные советы и рекомендации.

Два дня в саду будет проводится развлекательная программа, но экспозиция будет радовать посетителей всё время проведения ярмарки.

Маленьких гостей «Калужской осени-2022» приглашают весело провести время в детской зоне. Производитель натуральных и вкусных продуктов из мяса птицы для разнообразного здорового питания группа компаний «ПРОДО» и бренд «Троекурово» подготовил для них сюрприз. 16 и 17 сентября дети смогут принять участие в играх, мастер-классах, развлекательной семейной программе, сделать яркие фото и продегустировать вкусные новинки.

Для желающих перекусить на свежем воздухе предусмотрена зона фудкорта. Здесь можно будет выпить горячий кофе, насладиться горячими шашлыками, десертами, стритфудом и музыкальной программой праздника.

Отдельная зона – торговля овощей с фур с левой стороны площадки. Здесь можно запастись урожаем впрок. Ради удобства калужан будет организован отдельный подъезд для личных автомобилей.

Всё время проведения выставки-ярмарки в Анненки будет усилен поток общественного транспорта. Калужане смогут своевременно добраться до места и обратно в центр города. Также рядом со спорткомплексом будут организованы две отдельные парковки.

Подробности о предстоящих событиях читайте на сайте: www.festkaluga.ru

Партнеры выставки-ярмарки «Калужская осень-2022»: АО «Россельхозбанк», Группа компаний «ПРОДО» и бренд «Троекурово», ГК «Галантус», «Калужский Цветочный Холдинг» (бренд «Флорентика»).

Информационные партнёры: телерадиокомпания «Ника», ИД «Калужские губернские ведомости».

Концепция площадки разработана бюро городских проектов «ТОЛК».

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