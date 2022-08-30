Главная Новости Общество
График отключения воды Бренд года-2022. Голосование День города. Афиша Афиша История Калуги Статьи

«Калужская осень-2022» представит гостям свежайшую фермерскую продукцию от 80 аграриев региона

Опубликовано: 30.08.2022 11:37 0 268
«Калужская осень-2022» представит гостям свежайшую фермерскую продукцию от 80 аграриев региона

Калуга. 30 августа. Ежегодная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень-2022» пройдёт с 16 по 18 сентября на площадке спорткомплекса «Анненки» (Калуга, ул. Анненки д. 5). В ней примут участие более 80 аграриев области и 70 приглашённых сельхозпроизводителей из других регионов.

Гостей ждут свежайшие овощи, фрукты, рыба, мясная и молочная продукция. Калужане смогут попробовать хрустящий, горячий хлеб и полакомиться кондитерскими новинками. Посетители встретят зарекомендовавших себя производителей мёда и продуктов пчеловодства, познакомятся с новыми хозяйствами. На выставке-ярмарке будут представлены все продовольственные группы товаров, которые производятся в нашем регионе. Организатором праздника выступает Агентство развития бизнеса (калужский центр «Мой бизнес») при поддержке министерства сельского хозяйства Калужской области.

Все дни работы «Калужской осени-2022», помимо продуктов питания, садоводы и огородники могут приобрести саженцы и товары для дачи и сада. Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств – комбикорм для животных. На площадке будут представлены и ремесленные изделия. Посетители смогут примерить и купить валенки, пуховые платки, жилетки, изделия из льна.

В пятницу 16 сентября, в 12.00 состоится торжественное открытие ярмарки. Гостей и участников поприветствуют представители региональной власти и организаторы мероприятия.  В этот день пройдёт выставка достижений и конкурс на лучшую экспозицию среди районов Калужской области. 26 муниципальных образований представят на суд жюри годовые показатели по сельскому хозяйству и продукцию, которой они гордятся. Культуры растениеводства – от картошки до папайи, выращенные на калужской земле! Итоги соревнований будут подведены в субботу 17 сентября, в 15.00. Выставка достижений будет работать 16 и 17 сентября.

Все дни проведения ярмарки с 8.00 до 18.00 будут работать торговые точки и развлекательные площадки. У гостей праздника будет время изучить ассортимент всех участников фестиваля. На сцене создавать настроение посетителям будут народные коллективы.

Группа компаний «Галантус» и «Калужский цветочный холдинг» (бренд «Флорентика») в рамках выставки-ярмарки 16 и 17 сентября организуют яркие события. На 300 квадратных метрах будет разбит красивый сад с цветочными композициями. Гости смогут оценить умения калужских флористов, полюбоваться цветочным ассортиментом, с любовью выращенным в нашей области. Ценители красивых фотографий смогут удивить подписчиков в своих социальных сетях снимками в роскошной тематической фотозоне. Для детей предусмотрены цветочные мастер-классы.

Вторая часть мероприятий будет посвящена деловому общению и обмену опытом. Для предпринимателей цветочной отрасли выступят спикеры дружественных стран. Они расскажут об особенностях бизнеса, дадут ценные советы и рекомендации.

Два дня в саду будет проводится развлекательная программа, но экспозиция будет радовать посетителей всё время проведения ярмарки.

Маленьких гостей «Калужской осени-2022» приглашают весело провести время в детской зоне. Производитель натуральных и вкусных продуктов из мяса птицы для разнообразного здорового питания группа компаний «ПРОДО» и бренд «Троекурово» подготовил для них сюрприз. 16 и 17 сентября дети смогут принять участие в играх, мастер-классах, развлекательной семейной программе, сделать яркие фото и продегустировать вкусные новинки.

Для желающих перекусить на свежем воздухе предусмотрена зона фудкорта. Здесь можно будет выпить горячий кофе, насладиться горячими шашлыками, десертами, стритфудом и музыкальной программой праздника.

Отдельная зона – торговля овощей с фур с левой стороны площадки. Здесь можно запастись урожаем впрок. Ради удобства калужан будет организован отдельный подъезд для личных автомобилей.

Всё время проведения выставки-ярмарки в Анненки будет усилен поток общественного транспорта. Калужане смогут своевременно добраться до места и обратно в центр города. Также рядом со спорткомплексом будут организованы две отдельные парковки.

Подробности о предстоящих событиях читайте на сайте: www.festkaluga.ru

Партнеры выставки-ярмарки «Калужская осень-2022»: АО «Россельхозбанк», Группа компаний «ПРОДО» и бренд «Троекурово», ГК «Галантус», «Калужский Цветочный Холдинг» (бренд «Флорентика»).

Информационные партнёры: телерадиокомпания «Ника», ИД «Калужские губернские ведомости».

Концепция площадки разработана бюро городских проектов «ТОЛК».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 30.08.2022 11:37 0 268
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости партнеров
Банк «Открытие» добавил в «Бизнес-портал» единое окно для группы компаний
Мобильное приложение для ресторана: особенности, преимущества и ключевые функции
Банк «Открытие» запустил программу финансирования склада автозапчастей

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru