В Калужской области 208 человек заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 208 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 30 августа, в федеральном оперативном штабе. Это самый низкий показатель за неделю.
В больницу с ковидом попали еще 26 человек. Выздоровели 98 пациентов.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!