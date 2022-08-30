В Калужской области 208 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 208 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 30 августа, в федеральном оперативном штабе. Это самый низкий показатель за неделю.

В больницу с ковидом попали еще 26 человек. Выздоровели 98 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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