Опубликован график выходных дней в 2023 году

Во вторник, 30 августа, правительство России утвердило график выходных дней на 2023 год.

Новогодние каникулы продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января.

В феврале будет четыре выходных подряд – с 23 по 26.

В среду, 8 марта, запланирован один выходной.

На майские праздники выходными будут дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

В июне ожидается три выходных – с 10 по 12.

Также три выходных в ноябре – с 4 по 6.

День города Калуга будет отмечать 26 августа – в последнюю субботу лета.

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