В Калуге изготовили мемориальную доску прокурору Николаю Манасеину

В Калуге на здании Присутственных мест в ближайшее время установят мемориальную доску русскому государственному деятелю XIX века, министру юстиции и одновременно генерал-прокурору Правительствующего сената, члену Государственного совета Николаю Манасеину. Об этом сообщил главный архитектор Алексей Комов.

В Калуге Манасеин служил в должности прокурора окружного суда в 1866-1867 годах. А широкую известность он получил позже, когда 1882-1883 годах занимался ревизией Лифляндской и Курляндской губерний.

- Предстоит ещё шлифовка, полировка поверхностей доски после отливки из мелкодисперсного белого бетона с мраморной крошкой, выравнивание окантовки вокруг портрета Манасеина, - рассказал Комов.

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