В калужских магазинах начали вводить масочный режим для сотрудников

Из-за роста заболеваемости коронавирусом магазины Калужской области начали вводить масочный режим для своих сотрудников. Об этом сообщил в понедельник, 29 августа, начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

- Болезнь лучше предупредить! – говорится в заявлении Орехова. - Делайте прививки, ревакцинируйтесь, используйте защитные маски в местах скопления людей.

На прошлой неделе губернатор Калужской области Владислав Шапша продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 октября. Однако никаких новых требований этот документ не вводил.

29 августа в регионе выявлено максимальное за полгода количество новых случаев ковида.

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