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Встречай, Калуга! С 8 по 11 сентября ДРАЙВ-ШОУ КАСКАДЁРОВ!!

Опубликовано: 30.08.2022 10:00 0 525

Экстремальная программа и яркие эмоции! Захватывающие выступления каскадёров всегда привлекали не только взрослую аудиторию, но и детишек!

✓ Трюки на грани возможностей
✓ Дрифт на 2х колесах
✓ Огненные спецэффекты
✓ Масса пиротехники
✓ Бои автомобилей
✓ Опытные каскадеры
✓ Десятки посещенных городов
✓ Море эмоций. Уникальное шоу, вы еще не видели ничего подобного!

В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ:

Биг-Фут. Огромный Монстр-Трак против обычных автомобилей!

  • Бои с автомобилями
  • Сбивание машин
  • Преодоление препятствий
  • Авто-трюки

Авто-экстрим. Каскадерские трюки на грани возможностей!

  • Дрифт на двух колесах
  • Полицейские развороты
  • Грузовик, едущий на задних колесах
  • Каскадёрские трюки
  • Автофристайл
  • Трюки на мотоциклах
  • И многое другое

Огненное шоу. Масса пиротехники и взрывных спецэффектов!

  • Прыжки в горящие кольца на ходу
  • Пиротехнические эффекты
  • Фаер-шоу
  • Спецэффекты и взрывы
  • И многое другое


ЭТО ШОУ НУЖНО УВИДЕТЬ!
Ждём вас!

Место проведения: парковка у гипермаркета "ЛИНИЯ" (Московская улица, 254)
Телефон для справок: +7-964-144-80-00
kaskader23.ru
vk.com/sho_kaskaderov_kaluga

Даты проведения - 8, 9, 10, 11 сентября. 0+
Цена билетов = 1 200 руб. Касса - в ТРЦ «РИО».
Детям до 5 лет бесплатно, если ребенок не занимает отдельного места.

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Опубликовано: 30.08.2022 10:00 0 525
Тэги: рeклама
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