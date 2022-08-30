Встречай, Калуга! С 8 по 11 сентября ДРАЙВ-ШОУ КАСКАДЁРОВ!!
Экстремальная программа и яркие эмоции! Захватывающие выступления каскадёров всегда привлекали не только взрослую аудиторию, но и детишек!
✓ Трюки на грани возможностей
✓ Дрифт на 2х колесах
✓ Огненные спецэффекты
✓ Масса пиротехники
✓ Бои автомобилей
✓ Опытные каскадеры
✓ Десятки посещенных городов
✓ Море эмоций. Уникальное шоу, вы еще не видели ничего подобного!
В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ:
Биг-Фут. Огромный Монстр-Трак против обычных автомобилей!
- Бои с автомобилями
- Сбивание машин
- Преодоление препятствий
- Авто-трюки
Авто-экстрим. Каскадерские трюки на грани возможностей!
- Дрифт на двух колесах
- Полицейские развороты
- Грузовик, едущий на задних колесах
- Каскадёрские трюки
- Автофристайл
- Трюки на мотоциклах
- И многое другое
Огненное шоу. Масса пиротехники и взрывных спецэффектов!
- Прыжки в горящие кольца на ходу
- Пиротехнические эффекты
- Фаер-шоу
- Спецэффекты и взрывы
- И многое другое
ЭТО ШОУ НУЖНО УВИДЕТЬ!
Ждём вас!
Место проведения: парковка у гипермаркета "ЛИНИЯ" (Московская улица, 254)
Телефон для справок: +7-964-144-80-00
kaskader23.ru
vk.com/sho_kaskaderov_kaluga
Даты проведения - 8, 9, 10, 11 сентября. 0+
Цена билетов = 1 200 руб. Касса - в ТРЦ «РИО».
Детям до 5 лет бесплатно, если ребенок не занимает отдельного места.
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