Встречай, Калуга! С 8 по 11 сентября ДРАЙВ-ШОУ КАСКАДЁРОВ!!

Экстремальная программа и яркие эмоции! Захватывающие выступления каскадёров всегда привлекали не только взрослую аудиторию, но и детишек!

✓ Трюки на грани возможностей

✓ Дрифт на 2х колесах

✓ Огненные спецэффекты

✓ Масса пиротехники

✓ Бои автомобилей

✓ Опытные каскадеры

✓ Десятки посещенных городов

✓ Море эмоций. Уникальное шоу, вы еще не видели ничего подобного!

В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ:

Биг-Фут. Огромный Монстр-Трак против обычных автомобилей!

Бои с автомобилями

Сбивание машин

Преодоление препятствий

Авто-трюки

Авто-экстрим. Каскадерские трюки на грани возможностей!

Дрифт на двух колесах

Полицейские развороты

Грузовик, едущий на задних колесах

Каскадёрские трюки

Автофристайл

Трюки на мотоциклах

И многое другое

Огненное шоу. Масса пиротехники и взрывных спецэффектов!

Прыжки в горящие кольца на ходу

Пиротехнические эффекты

Фаер-шоу

Спецэффекты и взрывы

И многое другое





ЭТО ШОУ НУЖНО УВИДЕТЬ!

Ждём вас!



Место проведения: парковка у гипермаркета "ЛИНИЯ" (Московская улица, 254)

Телефон для справок: +7-964-144-80-00

kaskader23.ru

vk.com/sho_kaskaderov_kaluga

Даты проведения - 8, 9, 10, 11 сентября. 0+

Цена билетов = 1 200 руб. Касса - в ТРЦ «РИО».

Детям до 5 лет бесплатно, если ребенок не занимает отдельного места.

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