В Калуге за неделю родились 72 ребенка
За неделю, с 22 по 27 августа, в Калуге зарегистрировали рождение 72 детей. Об этом сообщили в городском загсе.
Девочек было заметно больше – 43. Мальчиков родилось 29.
В загсе отметили следующие редкие имена, которыми калужские родители назвали детей: Николетта, Алевтина, Серафим, Эмилия, Мирон, Эльза, Мия и Роберт.
Также за прошедшую неделю в Калуге сыграли 72 свадьбы. В том числе в день города был заключен 41 брак.
С начала 2022 года в Калуге родились 2642 ребенка, сыграны 1824 свадьбы.
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