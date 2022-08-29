В Калужской области проверят добровольные пожарные дружины

В понедельник, 29 августа, на заседании правительства Калужской области обсудили пожароопасный период.

По информации регионального ГУ МЧС, с 22 по 28 августа зарегистрировано два лесных пожара на площади 0,6 га. Все они были ликвидированы в день обнаружения.

Всего с начала 2022 года зарегистрировано четыре лесных пожара, 186 термоточек и 532 выезда на пал травы. Добровольцами пожарной охраны осуществлено 40 выездов на тушение сухой травы.

За минувшую неделю поступили сообщения о возгорании на полигонах ТБО в районе деревни Ерденево Малоярославецкого района и деревни Тихоновка Людиновского района. Общая площадь тления превысила 2000 квадратных метров.

В целях оперативного реагирования подразделения Главного управления с 25 августа переведены на усиленный режим работы. При ухудшении пожарной обстановки спланировано привлечение сил и средств аэромобильной группировки и двух опорных пунктов для тушения крупных пожаров.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что вопросы повышения уровня противопожарной защищенности населенных пунктов и профилактики лесных пожаров остаются актуальными. Необходимо сделать все, чтобы не допустить негативной ситуации в регионе.

Руководителям профильных ведомств совместно с главами администраций муниципалитетов губернатор рекомендовал уделить особое внимание организации деятельности добровольных пожарных дружин:

- Проверьте их комплектность, наличие и исправность оборудования, проведите необходимые тренировки для того, чтобы убедиться, что у нас все в порядке.

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