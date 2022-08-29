В Калужской области 298 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 298 новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 29 августа, в федеральном оперативном штабе. Это самый высокий показатель почти за шесть месяцев - больше было только в начале марта.

В больницу с ковидом попали еще два человека. Выздоровели 38 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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