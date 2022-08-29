В Калужской области обновили схему территориального планирования региона

В понедельник, 29 августа, в ходе заседания регионального правительства, которое провел губернатор Калужской области Владислав Шапша, был рассмотрен вопрос о внесении изменения в постановление правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65 «Об утверждении схемы территориального планирования Калужской области».

По информации начальника управления архитектуры и градостроительства региона Олега Стрекозина, сутью изменений стало изложение схемы территориального планирования в новой редакции.

Фактически схема территориального планирования выступает связующим звеном принятия управленческих решений, обеспечивая целостность стратегической и территориальной политики страны.

Проект схемы содержит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, а также материалы по обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Данный документ размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а также на сайте управления архитектуры и градостроительства Калужской области.

По словам Олега Стрекозина, принятие проекта постановления не потребует приостановления действия, внесения изменений и дополнений в законы и иные нормативные правовые акты Калужской области, а также дополнительных расходов из областного бюджета.

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