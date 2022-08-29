Калужская область собрала 60% урожая зерновых

В понедельник, 29 августа, на заседании областного правительства, которое провел губернатор Владислав Шапша, региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов доложил о ходе уборочной кампании.

К настоящему времени собрано около 60% зерновых. Тарусский район уже завершил уборку зерна при урожайности 31 ц/га. Этот достаточно высокий показатель будет достигнут и в среднем по области, уверен министр.

Леонид Громов отметил, что земледельцы Мещовского района, в котором «самый крупный зерновой клин», а также Боровского и Дзержинского районов убрали 50% урожая. Перемышльские аграрии получили 45 ц/га. Это самый высокий результат в области.

На полях активно идет сев озимых, которые в этом году займут площади на 15% больше, чем в прошлом.

Министр выразил уверенность в том, что в этом году будет заготовлен полуторагодовалый объем кормов, что обеспечит стабильную ситуацию в животноводстве. На данный момент по надоям на корову калужане уступают первенство только своим курским коллегам.

Земледельцы к настоящему времени собрали 800 т овощей. По мнению министра, есть все предпосылки для того, что урожай этого года у овощеводов увеличится в 2,5 раза.

Владислав Шапша подчеркнул, что из-за ухудшения погодных условий темпы уборочной кампании не должны снижаться:

- Надо сделать все, чтобы выполнить поставленные задачи и уборку завершить своевременно.

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