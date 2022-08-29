В Калужской области найден живым пропавший 27-летний мужчина

В Калужской области найден живым 27-летний мужчина, которого с 22 августа искали в Боровском районе. Вечером в воскресенье, 28 августа, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Ранее волонтеры рассказывали, что этот человек отстает в развитии и нуждается в помощи.

Где мужчина провел неделю, не уточняется.

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