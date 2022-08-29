В Калужской области найден живым пропавший 27-летний мужчина
В Калужской области найден живым 27-летний мужчина, которого с 22 августа искали в Боровском районе. Вечером в воскресенье, 28 августа, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Ранее волонтеры рассказывали, что этот человек отстает в развитии и нуждается в помощи.
Где мужчина провел неделю, не уточняется.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!