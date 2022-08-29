В Калуге воссоздали герб города на фасаде жилого дома

В Калуге ко Дню города на фасаде жилого дома №22 по улице Ленина воссоздали герб областного центра. Об этом сообщил главный архитектор Алексей Комов.

Герб выполнен той же компанией, которая занималась панно на улице Пушкина.

Герб Калуги утвердили в 2000 году, взяв за основу тот, что был у города с 1777 года. На нем изображены корона времен Екатерины II, серебряная лента, символизирующая Оку, и спутник, отсылающий к Циолковскому. На фасаде воссоздали советский вариант герба – корону там заменил спутник.

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