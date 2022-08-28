В Калуге несколько тысяч человек собралось посмотреть салют на Старом Торге

Вечером в субботу, 27 августа, празднование Дня города в Калуге завершилось фейерверком. Его запускали из центрального парка культуры и отдыха, а тысячи зрителей собрались на площади Старый Торг.

Салют начался с небольшой задержкой. Выступавшая на сцене группа «Ундервуд» увлеклась исполнением своего хита про Гагарина.

Небо освещалось под музыку Рахманинова, Вивальди и других авторов классической музыки.

Фейерверк продолжался восемь минут.

Празднования продолжатся в Калуге и 28 августа.

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