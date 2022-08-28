Калуга продолжит праздновать День города волейболом, силовым экстримом и историческим фестивалем

В воскресенье, 28 августа, Калуга продолжит праздновать 651-летие.



В 12:00 на новой набережной Оки (недалеко от Гагаринского моста) стартует турнир по пляжному волейболу.



Также в 12:00 начнется второй день фестиваля исторической реконструкции в парке культуры и отдыха. Там по-прежнему 1812 год, гусары и французы.



В 14:00 на набережной Яченского водохранилища начнутся соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская».



В 17:00 в амфитеатре ИКЦ покажут короткометражный фильм «Песня для Евы». Это первый проект продюсерского центра «Калугафильм». Действие фильма происходит в современной Калуге. Сорокашестилетний рок-музыкант Пахом находится в творческом кризисе, он потерял точку опоры, не спасает даже любимая музыка. Он чувствует себя одиноким и никому не нужным. У жизнелюбивой и задорной восьмилетней Евы есть большая тайна, которую она может доверить только самому надежному человеку.

Полная афиша – здесь.

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