В Калужской области собираются развивать киберспорт в школах

В школах Калужской области будут развивать киберспорт. Также в регионе запланирован свой турнир по этому направлению. Соответствующие решения после обращения одного из школьников принял губернатор Владислав Шапша. Об этом он сообщил в субботу, 27 августа, на своих страницах в соцсетях.

Сейчас в калужском лагере «Сокол» завершается ИТ-смена, участниками которой стали дети из Калужской, Белгородской и Курской областей. В субботу Шапша встретился со школьниками вместе с сенатором Анатолием Артамоновым, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и заместителем губернатора Курской области Оксана Крутько.

- Ребята в восторге, - заявил Шапша. - Показывают результаты своей работы. Например, сами собрали и запрограммировали дрон. Проверено: летает. Не в каждом регионе проводятся такие смены. Будем эту практику продолжать совместно с соседями. Тем более, что в нашем калужском «Сириусе» - лагере «Сокол» - созданы все условия для развития детей. Гости это оценили. Кстати, участники смены не сидят целыми днями в виртуальной реальности. Видел, с каким азартом режутся в настольный теннис.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.