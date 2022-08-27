Владислав Шапша возложил цветы к Вечному огню

В субботу, 27 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша принимает участие в праздновании 651-летия Калуги. На площади Победы он возложил цветы к Вечному огню.

В традиционной церемонии также приняли участие председатель областного Заксобрания Геннадий Новосельцев, члены Совета Федерации Анатолий Артамонов и Александр Савин, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, городской голова Дмитрий Денисов, председатель городской Думы Юрий Моисеев, а также глава Белгородской области Вячеслав Гладков и замгубернатора Курской области Оксана Крутько.

На Театральной площади Шапша официально открыл праздник. Перед началом концерта губернатор поблагодарил земляков «за любовь к родному городу и к Калужской области». Он подчеркнул, что с днем рождения областную столицу поздравили гости из 295 городов. Они приехали для участия в «Космическом марафоне» и других праздничных мероприятиях.

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