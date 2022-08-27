Шапша посвятил Калуге забег в «Космическом марафоне»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в «Космическом марафоне», который состоялся в Калуге в районе Яченского водохранилища утром в субботу, 27 августа.

Свой забег он посвятил Калуге, которая в этот день празднует свое 651-летие. Об этом глава региона написал на своих страницах в социальных сетях.

- Любимая Калуга, посвящаю тебе свой забег!

В марафоне приняли участие 4000 человек. Среди вышедших на старт были жители 295 городов, рассказал губернатор Калужской области. Старт забегу по видеосвязи дали космонавты, находящиеся на Международной космической станции.

- Вчера был забег Безграничных возможностей, - отметил Владислав Шапша. - Массовый детский забег. Самому маленькому бегуну – четыре годика. А сегодня были совсем малыши – молодые мамы и папы бежали с колясками свою дистанцию. А сколько молодежи! Это очень круто! Восхищаюсь старшим поколением. Вот это закалка! Еще раз хочу поблагодарить коллективы предприятий, которые выставили свои команды. Их становится все больше. С Днем города, калужане!

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