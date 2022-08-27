В Калуге несколько сотен велосипедистов приняли участие в ночном заезде

Вечером в пятницу, 26 августа, накануне Дня города, в Калуге прошел традиционный велосипедный заезд по центральным улицам.

На Театральной площади собралось несколько сотен велосипедистов. Это единственный день в году, когда в Калуге их можно увидеть в таком количестве.

Участники проехались по центру, движение для машин было временно закрыто.

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