Жительнице Калуги вручили награды, которые она ждала 77 лет

Вечером в пятницу, 26 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша на своих страницах в социальных сетях поздравил калужанку Людмилу Данильцеву, которая получила награды, которых была удостоена еще в 1945 году. Медали ждали ее 77 лет.

Людмиле Александровне 98 лет. Во время Великой Отечественной войны она работала медсестрой в госпитале. В победном 1945 году она была удостоена медалей «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «За взятие Кенигсберга».

- Но тогда награды не получила. Из-за того, что её личное дело было утеряно, - рассказал губернатор Калужской области. - И вот справедливость восторжествовала. Сегодня, накануне Дня города, ветерану торжественно вручены заслуженные награды.

Шапша пожелал Людмиле Александровне крепкого здоровья и побольше радостных моментов.

Напомним, 27 августа Калуга будет праздновать 651-летие. Накануне этого события в областной столице вручили награды работникам различных отраслей.

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