Владислав Шапша поздравил Калугу с 651-летием
В субботу, 27 августа, Калуга отпразднует свое 651-летие. Накануне публикацию по этому поводу на своих страницах в соцсетях сделал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- С праздником, дорогие калужане! Новых успехов, семейного тепла и прекрасного настроения! – написал глава региона. - С Днем рождения, Калуга!
Он отметил, что по традиции накануне Дня города в Калуге чествуют тружеников.
- Врачи, учителя, строители, люди разных возрастов и профессий – главное богатство города, - подчеркнул Шапша. - Благодаря каждодневному созидательному труду тысяч калужан город растет и развивается. И нынешняя страница в многовековой истории города отмечена важными событиями.
Также губернатор выделил важные достижения года:
- В Калуге начали строить большую поликлинику на Правобережье.
- Скоро начнется реконструкция Синих мостов.
- Продолжается строительство Театра юного зрителя, реконструкция Северного въезда, благоустройство сквера Волкова и других мест активного и семейного отдыха.
- Каждый житель города вносит свой вклад в то, чтобы Калуга становилась красивее и уютнее, - заявил губернатор.
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