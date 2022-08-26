Владислав Шапша поздравил Калугу с 651-летием

В субботу, 27 августа, Калуга отпразднует свое 651-летие. Накануне публикацию по этому поводу на своих страницах в соцсетях сделал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- С праздником, дорогие калужане! Новых успехов, семейного тепла и прекрасного настроения! – написал глава региона. - С Днем рождения, Калуга!

Он отметил, что по традиции накануне Дня города в Калуге чествуют тружеников.

- Врачи, учителя, строители, люди разных возрастов и профессий – главное богатство города, - подчеркнул Шапша. - Благодаря каждодневному созидательному труду тысяч калужан город растет и развивается. И нынешняя страница в многовековой истории города отмечена важными событиями.

Также губернатор выделил важные достижения года:

В Калуге начали строить большую поликлинику на Правобережье.

Скоро начнется реконструкция Синих мостов.

Продолжается строительство Театра юного зрителя, реконструкция Северного въезда, благоустройство сквера Волкова и других мест активного и семейного отдыха.

- Каждый житель города вносит свой вклад в то, чтобы Калуга становилась красивее и уютнее, - заявил губернатор.

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