Главная Новости Общество
График отключения воды Бренд года-2022. Голосование День города. Афиша Афиша История Калуги Статьи

29 августа в Калуге открыли дерево счастья

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 29.08.2022 07:50 0 129
29 августа в Калуге открыли дерево счастья

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 августа.

1910 – родилась писательница Надежда Тимофеевна Усова (1910 – 2002), член Союза писателей СССР, лауреат премии имени Валентина Берестова. Особую популярность получил ее сборник «Лепестки» (Новеллы о цветах), вышедший в 1984 г.

1915 – (по ст. стилю) на площадях Калуги и уездных городов губернии состоялись всенародные молебны о даровании победы русскому оружию.

2011 – у Каменного моста в самом начале Золотой аллеи был открыт новый символ крепких семейных уз молодоженов – железное «дерево счастья», выкованное калужскими мастерами. Предполагалось, что на веточки этого дерева влюбленные будут вешать ленточки и замочки.

2014 – (без даты) в рамках празднования Дня города был открыт памятник калужскому «стражу порядка, хозяину города», как назвал его автор скульптуры – Александр Смирнов. Для работы над этим образом художник использовал форму 1907 г. Рост городового 190 см. На груди и на фуражке у стража порядка – жетон с числом «40» - номером Калужского региона. Рядом сидит дворняга. Данная композиция – подарок городу от Калужской пивоваренной компании.

2020 - на День города на шпиль обелиска возле Каменного моста спустя продолжительное время вернулся флюгер со стилизованным гербом Калужской губернии.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 29.08.2022 07:50 0 129
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости партнеров
Мобильное приложение для ресторана: особенности, преимущества и ключевые функции
Банк «Открытие» запустил программу финансирования склада автозапчастей
Антисон - реальный способ помочь водителю контролировать усталость!

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru