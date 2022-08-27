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27 августа 199 лет назад в Калуге насчитали 300 фонарей

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 27.08.2022 07:50 0 86
27 августа 199 лет назад в Калуге насчитали 300 фонарей

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 августа.

1731 - в возрасте 62 лет умерла Евдокия Федоровна Лопухина (1669 – 1731), уроженка Мещовского уезда. Она была первой женой Петра I, бабушкой императора Павла II. Спустя девять лет Евдокия Федоровна была отправлена в Суздальский Покровский девичий монастырь, где была тайно пострижена в монахини. Только с воцарением ее внука, получила долгожданную свободу. Три первые русские царицы, родоначальницы династии Романовых, были уроженками Калужской земли (Евдокия Стрешнева, Наталия Нарышкина, Евдокия Лопухина).

1812 – родилась Наталья Николаевна Гончарова, в первом браке Пушкина, во втором — Ланская (27.08 (8.09).1812 — 26 .11(8.12).1863) — супруга Александра Сергеевича Пушкина. Через семь лет после его смерти вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского. Её роль в жизни Пушкина и событиях, предшествующих его последней дуэли, является предметом дискуссий до настоящего времени. 

В калужском архиве есть документ, датированный 27 августа 1823 г. под названием «Контракт калужского мещанина Пестрикова на освещение города в ночное время». За вознаграждение в 2380 р. Пестриков обязался с 30 августа сего года до 14 апреля следующего заниматься освещением улиц посредством 300 имеющихся фонарей. Фонари эти были «одинакового формата», причем 200 из них имели по 3, а 100 – по 2 фитиля из бумаги. Антип Дмитриевич должен был заправлять их конопляным маслом «без всякой примеси» каждый вечер не позднее 6 ч, кроме «ясных лунных ночей», каковые случались 10-12 раз в месяц. Он принял от городского старосты фонари, к столбам которых необходимо поставить таганы не позднее 30 августа. (Из публикаций И.Маркиной)

1912 - в селе Рябушки Боровского уезда открылась земская общественная библиотека.

1922 – процесс в Боровске над епископом Боровским Алексеем Житецким, архимандритом Сергеем Гришиным и монахами Пафнутьевского монастыря; всего осуждены 16 человек "за сопротивление при изъятии церковных ценностей" к различным (небольшим и условным) срокам заключения и к штрафам.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 27.08.2022 07:50 0 86
Тэги: история калуги
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