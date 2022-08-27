Праздничный фейерверк начнется в Калуге в 22:30

В субботу, 27 августа, Калуга празднует свое 651-летие.

Праздничный фейерверк запустят в 22:30. Стрелять будут из парка культуры и отдыха, а посмотреть на салют можно будет с площади Старый Торг и окрестностей.

Полная афиша Дня города опубликована здесь.

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