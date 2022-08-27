Фестиваль исторической реконструкции начнется в Калуге 27 августа
В субботу, 27 августа, Калуга празднует свое 651-летие. В этот день, а также в воскресенье, в центральном парке культуры и отдыха пройдет фестиваль исторической реконструкции «Калуга сквозь века».
Зрителей ждут с 12:00 до 16:00.
На фестиваль съедутся реконструкторы из Калуги, Москвы и Санкт-Петербурга.
В 12:15 и 14:15 будут встречать гусар. В 13:00 и 15:00 – реконструкция боя русских и французских войск 1812 года.
Полная афиша Дня города опубликована здесь.
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