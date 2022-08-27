Белые клоуны выступят в Калуге на Театральной площади

В субботу, 27 августа, Калуга празднует свое 651-летие.

На Театральной площади в этот день выступят белые клоуны из театра «МирЛиц». Начало мероприятия – в 18:00.

- Это самое доброе шоу, - уверяют организаторы.

Полная афиша Дня города опубликована здесь.

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