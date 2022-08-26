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Брак 33-летней калужанки с молодым иностранцем признали фиктивным

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2022 15:33 0 287
Брак 33-летней калужанки с молодым иностранцем признали фиктивным

В Перемышльском районе Калужской области признали фиктивным брак между 33-летней местной жительницей и 23-летним иностранцем. В пятницу, 26 августа, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Свадьбу сыграли весной 2021 года. Но с тех пор пара вместе не жила, муж и жена не знали о местонахождении друг друга.

Суд пришел к выводу, что брак был заключен для получения мигрантом разрешения на проживание в России. Документ признали недействительным.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2022 15:33 0 287
Тэги: общество
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